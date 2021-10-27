Кожаный жакет: 7 стильных образов осеннего гардероба

В 1990-х годах кожаный жакет был объектом желания каждой модницы. Американская актриса Гвинет Пэлтроу выбирала удлиненный жакет из кожи на все громкие вечеринки, а Риз Уизерспун сияла в нем на красных дорожках. С течением времени тренд на такие жакеты вернулся, так что теперь они есть в гардеробе каждой модницы, сообщает 24 Канал.

Ээтой осенью эти изделия заняли ведущее место в образах модных инфлюенсеров. И если раньше все делали ставку на черные жакеты, то сейчас мода пошла на темно-коричневые изделия.

Датская модница Эмили Синдлев создает total look с ярко-оранжевым жакетом, а Белла Хадид завершает черно-белый ансамбль карамельным изделием.

Фото из инстаграма

Кожаные жакеты отлично сочетаются с голубым и темно-синим денимом. Также к блейзерам идеально подходят трендовые кожаные брюки, с помощью которых можно создать цельный брючный костюм.

Фото из инстаграма

Фото из инстаграма

Модная блогерша Диана Милканова надевает коричневый жакет размера оверсайз, сочетая с молочным топом, сапогами и солнцезащитными очками с белой оправой.

Фото из инстаграма

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