Оборот наличных денег в кассах банков вырос

Оборот наличных денег в кассах украинских банков вырос в течение января-сентября 2021 года по сравнению с прошлогодним периодом, сообщает Сегодня.

По данным Нацбанка Украины, в течение этого периода в кассы поступило на 19,8% больше наличных, а именно – 1828,8 млрд грн.

В то время как объем выдачи наличных рос медленнее, увеличение составляет 14,8%, то есть 1856,9 млрд грн.

В НБУ также рассказали о трех самых популярных кассовых операциях по выдаче наличных, это:

операции с использованием платежных карт – 74,7%;

приобретение иностранной валюты у клиентов – 8,1%;

подкрепление операторов почтовой связи – 5,2%.

Основными источниками поступлений наличных средств в банковские кассы стали операции клиентов с платежными карточками (33,6%), торговая выручка (32,1%) и выручка от всех других видов услуг (12,4%).