В Польше заработает еще одно генконсульство Украины. До конца года планируют открыть генеральное консульство в городе Вроцлав, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, завтра, 28 октября, посол Украины в Польше и лидер города Вроцлав подпишут официальный договор о передаче пользования помещением для генконсульства.