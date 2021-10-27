Не просто хэллоуинские тыквы, а настоящие произведения искусства
Приближается Хэллоуин, и хотя в нашей стране этот праздник не настолько популярен, как в США и Европе, некоторые украинцы так же усердно к нему готовятся. Один из обязательных атрибутов Дня всех святых – тыквы-фонарики с устрашающими или же смешными лицами, сообщает 24 Канал.
Любители Хэллоуина усердно трудятся над своими тыквами, и порой у них получаются не просто хорошие декорации, а настоящие шедевры. Далее подборка фото невероятных тыкв, создатели которых поделились ими в соцсетях. До праздника еще есть немного времени, так что они могут подарить отличную идею либо просто послужить вам вдохновением.