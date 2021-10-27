Не просто хэллоуинские тыквы, а настоящие произведения искусства

Приближается Хэллоуин, и хотя в нашей стране этот праздник не настолько популярен, как в США и Европе, некоторые украинцы так же усердно к нему готовятся. Один из обязательных атрибутов Дня всех святых – тыквы-фонарики с устрашающими или же смешными лицами, сообщает 24 Канал.

Любители Хэллоуина усердно трудятся над своими тыквами, и порой у них получаются не просто хорошие декорации, а настоящие шедевры. Далее подборка фото невероятных тыкв, создатели которых поделились ими в соцсетях. До праздника еще есть немного времени, так что они могут подарить отличную идею либо просто послужить вам вдохновением.

"Это первая тыква, которую вырезал мой коллега. У него ушло на это 10 часов"

Фото Reddit / Sneekpreview

"Джонни Депп из тыквы"

Фото из фейсбука Villafane Studios

"Я вырезал собачий фонарь"

Фото Reddit / DoggieDoc83

"Правильный подход к хэллоуинским тыквам"

"Не знаешь, что вырезать, – вырезай "Звездные войны""

Фото из твитера ThePumpkinGeek

"Мой друг вырезает лучшие тыквы. Каждый год не могу дождаться, чтобы увидеть, что он придумает"

Фото Reddit / OhAces

"Одна из самых крутых тыкв, которые я видел"

Фото Reddit / babewizard

"Моя тыква пугает меня"