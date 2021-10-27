Столичный завод "Большевик" продали за 1,4 млрд гривен

Фонд государственного имущества (ФГИ) в ходе аукциона в среду продал АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик") за 1,429 млрд грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Аукцион, который продлился около 10 минут, прошел в один раунд, в ходе которого участник 3 предложил цену в 1,409 млрд грн, а участник 1, которым выступило ООО"Дженерал Коммерс", предложил 1,429 млрд грн.

ООО Дженерал Коммерс зарегистрировано в Киеве в 2018 году, уставной капитал -4,1 тыс. грн. Руководитель - Игорь Хижняк.