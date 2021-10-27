Опасные последствия перелома шейки бедра

Перелом шейки бедра (перелом шейки бедренной кости) – тяжелая и опасная травма, которая может возникать как у пожилых, так и у молодых людей, сообщает Країна здоров'я.

По словам эксперта Екатерины Кругловой, часто такие травмы становятся причиной преждевременной смерти среди пожилых людей. Это связано с уменьшением подвижности.

"Казалось бы, перелом ноги, а очень высокий летальный исход. Это связано с тем, что люди оказываются обездвиженными и не могут прийти в исходное физическое состояние, организм понимает, что, пожалуй, пора умирать, а дальше по цепной реакции идет угасание всех функций человека", – пояснила специалист.

При переломе шейки бедренной кости повреждается не только кость, но и разрывающиеся сосуды, и костный отломок (головка и часть шейки бедренной кости), лишенный кровоснабжения, может рассосаться, постепенно исчезнуть. Перелом шейки бедра в преклонном возрасте может не срастаться вообще.

Именно поэтому, врач призвала родственников травмированных пожилых людей не давать им вести малоподвижный образ жизни. Круглова считает, что их следует привлекать к домашним обязанностям, а после выздоровления еще и легкой физической активности.