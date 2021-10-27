Кулеба встретится с Блинкеном в США

Заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в Вашингтоне. Куда, соответственно, отправится министр иностранных дел Дмитрий Кулеба для встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом, со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

"Дата определена. Мы вскоре ее анонсируем совместно с США. Заседание состоится в Вашингтоне. Соответственно, это будет мой визит к Энтони Блинкену", – сказал Кулеба.

Он рассказал, что улетит в Штаты не один. С ним также отправятся представители разных министерств и ведомств Украины.