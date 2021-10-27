Украина начала добывать газ из новой скважины
По итогам испытания новой скважины №336 Яблоневского месторождения было получено дебит 365 тыс. кубометров газа в сутки.
Об этом сообщает "Нафтогаз" в своем Twitter-аккаунте.
"Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как новая скважина дает дебит", – пишет "Нафтогаз".
Что такое дебит скважины?
Дебитом буровой скважины в газовой и нефтяной промышленности называют объем вещества, который выходит на поверхность за определенное время из источника добычи.