Украина начала добывать газ из новой скважины

По итогам испытания новой скважины №336 Яблоневского месторождения было получено дебит 365 тыс. кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает "Нафтогаз" в своем Twitter-аккаунте.

"Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как новая скважина дает дебит" , – пишет "Нафтогаз".

Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як нова свердловина дає дебіт. ????За підсумками випробування нової свердловини #336 Яблунівського родовища ми отримали дебіт 365 тис. куб м на добу. pic.twitter.com/D5KrKLsl8I — Нафтогаз (@NaftogazUK) October 27, 2021

Что такое дебит скважины?

Дебитом буровой скважины в газовой и нефтяной промышленности называют объем вещества, который выходит на поверхность за определенное время из источника добычи.