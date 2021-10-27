"Смерть или освобождение": Саакашвили написал письмо с ультиматумом

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, голодающий в грузинской тюрьме, отказывается от перевода в тюремную больницу, сообщает Грузия Online.

Об этом говорится в письме Саакашвили, которое обнародовал его адвокат Ника Гварамия.

"Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу при Глданской тюрьме и предпочитаю оставаться там, где я сейчас, до тех пор, пока эту ситуацию не завершит или моя смерть, или мое освобождение. В любом случае, я отказываюсь от моего перевода в Глданскую тюрьму" , – отмечается в письме Саакашвили.

Адвокат политика отмечает, что Саакашвили слаб.

"Его тело заметно ослабло, он с трудом просыпается по утрам, у него слабость в конечностях, суставах, проблемы с передвижением" , — заявил Гварамия.

По словам адвоката, единственное, что вдохновляет Саакашвили — это его мотивация к неминуемой победе.