Симптомы перитонита: ранние признаки, которые нельзя игнорировать

Перитонит – это инфекция слизистой оболочки брюшной полости. В отсутствие лечения это может быть чрезвычайно опасным или даже смертельным. Это первые симптомы перитонита, которые нельзя игнорировать, сообщает Країна здоров'я.

Знание ранних признаков перитонита может спасти вам жизнь. Инфекция слизистой живота может перерасти в сепсис. Если вы заметили какие-либо симптомы перитонита, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Перитонит невероятно опасен, поскольку инфекция брюшины может повлечь за собой повреждение жизненно важных органов, которые она покрывает.

Наиболее частой причиной перитонита являются бактерии, попадающие в кишечник через отверстие в желудочно-кишечном тракте.

Чаще перитонит возникает в результате следующих состояний:

1. Язва желудка.

2. Апендикс.

3. Проблемы с пищеварением, такие как болезнь Крона или дивертикулит.

4. Хирургия панкреатита.

5. Травма желудка.

6. Воспалительные заболевания органов малого таза.

7. Цирроз.

Страдая от любого из этих состояний, вы подвергаетесь большему риску перитонита, но на какие предупреждающие признаки и ранние симптомы следует обращать внимание?

Немедленно следует обратиться к врачу, если у вас появятся какие-либо из следующих симптомов:

1. Внезапная боль в животе, усиливающаяся при прикосновении или при движении.

2. Очень высокая температура.

3. Ускоренное сердцебиение.

4. Невозможность мочиться или мочиться гораздо меньше обычного.