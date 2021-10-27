Microsoft начала навязывать обновление до Windows 11

Microsoft начала навязывать пользователям Windows 10 обновление до новой Windows 11, сообщает Газета.ru.

Компания воспользовалась пользовательской базой десятой версии ОС и начала распространять дополнительное обновление, которое содержит инструменты для установки новой ОС.

Так, на ПК устанавливается приложение для проверки устройства на совместимость с Windows 11.

По мнению зарубежных изданий, на этом Microsoft не остановится, и в будущем могут появиться более явные призывы к обновлению до новейшей версии операционной системы.