Даша Астафьева разошлась с женихом после 5 лет отношений
Украинская певица Даша Астафьева ошеломила поклонников новостью о расставании с женихом. Возлюбленный, с которым артистка была 5 лет, находится под следствием, сообщает 24 Канал.
Знаменитость отметила, что теперь она красивая одинокая женщина. Такое известие озадачило поклонников Астафьевой.
Исполнительница рассказала, что в ее жизни изменилось лишь то, что разошлась с женихом. 5 лет Даша была в отношениях с бизнесменом Артемом Кимом.
"Теперь я красивая одинокая женщина. Разошлась с парнем. Мы остались друзьями, как и все нормальные люди,", – сказала артистка.
Даша и Артем находились в отношениях с 2016 года. Они вместе путешествовали, были на вечеринках с друзьями и планировали свадьбу.