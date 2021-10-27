Курс биткоина резко упал

Курс биткоина рухнул почти на 7 процентов в ходе торгов в среду, 27 октября, сообщает Лента.Ру.

На 11:09 за одну монету давали 58 132 доллара (минус 6,9 процента по сравнению с открытием торговой сессии). На 11:30 биткоин торговался по 59 тысяч долларов.

20 октября курс биткоина побил исторический рекорд, поднявшись почти до 66 тысяч долларов за штуку. Глава инвестиционного департамента фонда на рынке криптоактивов ICB Fund Аарон Хомский допустил, что курс биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов до конца года из-за роста инфляции во всем мире.