В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о возвращении Крыма

У президента России Владимира Путина отреагировали на вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что оккупированный Крым со временем вернется. Это заявление расценили как "территориальные притязания", пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, заявление о возвращении Крыма в настоящее время является ничем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь негативные последствия. Что касается "скифского золота", то предстоит проанализировать судебные перспективы и выполнить юридические процедуры, которые возможны для продолжения процесса" , - отметил он.

Напомним, вчера Украина одержала очередную победу на суде по "скифскому золоту", а Зеленский заявил, что сначала украинская сторона вернет эти музейные коллекции, а потом и сам оккупированный Крым.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже заявил, что Киев вернет себе полуостров и его население.