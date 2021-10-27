Bugatti завершает производство Chiron

Bugatti объявила о завершении производства Chiron, впервые дебютировавшего в марте 2016 года. Тираж самого быстрого в мире гиперкара ограничен 500 единицами, сообщает Автоцентр.

Как стало известно, автопроизводителю осталось изготовить около 40 машин, после чего жизненный цикл модели завершится.

Первые поставки клиентам начались в 2017 году. Черту в 300 единиц компания оставила позади через четыре года после начала производства модели на заводе в Мольсайме. Сейчас Bugatti собирает последние экземпляры модели.

Интересно то, что их решили сделать особенными, выпустив новые модификации – Pur Sport и Super Sport. Последний укомплектуют 8,0-литровым мотором W16 c двумя парами турбокомпрессоров. Отдача агрегата составит 1600 л.с. против 1500 л.с. в обычной версии. В пару такому мотору предусмотрена семиступенчатая роботизированная коробка передач. Максимальная скорость гиперкара принудительно ограничена электроникой на отметке 440 км/ч.

Внешне финальная версия будет отличаться особыми аэродинамическими элементами на кузове. Например, другим диффузором и удлиненной на 25 см кормой. Кроме того, такому Широну положены кастомные колесные диски с шинами, способными выдерживать предельные скорости до 500 км/ч.

Стоимость финальных версий гиперкара Bugatti Chiron уже известна. Ценник будет стартовать от 3,7 миллиона долларов.