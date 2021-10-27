Кремль отреагировал на удары Bayraktar на Донбассе

Российская сторона считает, что применение Вооруженными силами Украины ударных беспилотников Bayraktar на Донбассе не способствует урегулированию конфликта. Москва настаивает на том, что якобы поставки вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

"У нас действительно особые, хорошие отношения с Турцией. Но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения, что поставки подобного вооружения украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации на линии соприкосновении. Как только вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться. Это не способствует урегулированию "внутриукраинской" проблемы" , - заявил он.

Напомним, вчера украинская армия впервые применила беспилотник Bayraktar для уничтожения артиллерийского орудия боевиков на Донбассе.

Беспилотник применили после тщетных попыток со стороны ОБСЕ добиться от боевиков прекращения огня.