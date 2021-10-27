В Украине может появиться военная полиция
В Офисе генпрокурора 26 октября под председательством Ирины Венедиктовой состоялось совместное совещание руководителей правоохранительных и других государственных органов по вопросам противодействия уголовным правонарушениям в сфере незаконного оборота оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных аналогов или прекурсоров, а также торговли людьми, сообщает Вести.
В ходе совещания Венедиктова отметила, что все еще нерешенным остается вопрос обеспечения на общегосударственном уровне единого учета имеющегося, утраченного и объявленного в розыск огнестрельного оружия.
В условиях вооруженной агрессии против Украины со стороны Российской Федерации, по ее словам,
"исключительное значение приобретает создание и функционирование системы военной юстиции, ответственной за обеспечение законности и правопорядка, защиту прав человека в военной и оборонной сфере".
"В систему военной юстиции, среди прочих входит и военная полиция, которая осуществляла бы оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное расследование военных преступлений, в том числе по незаконному обращению с оружием. И вопрос законодательного урегулирования ее функционирования в Украине нуждается в должном изучении", – заявила генпрокурор.