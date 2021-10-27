Украина предоставила Молдове газ в долг

Украина предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы Молдовы. Республика сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в публикации ООО "Молдоватрансгаз", Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа.

В компании заявили, что этот долг будет возвращен, когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы для внутреннего потребления.

"Компания ООО "Молдоватрансгаз" глубоко признательна за участие, щедрость и поддержку со стороны Украины и Румынии" , - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что Молдова запросила помощь в поставках газа. Как заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, газ Молдове будет поставляться не за деньги, а предоставлен на определенный период с условием, что Кишинев позже его вернет.