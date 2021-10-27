Lamborghini прекращает выпуск Aventador

Марка распродала все автомобили «прощальной» версии, сообщает Автоцентр.

Вслед за Bugatti﻿ о завершении производства одной из своих моделей объявила еще одна итальянская марка. Lamborghini прекращает выпуск суперкара Aventador, чтобы сосредоточится на возрожденном Countach. Марка распродала все автомобили «прощальной» версии LP 780-4 Ultimae и остановила прием предзаказов. Последние экземпляры соберут до конца 2021 года.

На конвейере Lamborghini Aventador продержался десять лет. Впервые его представили в 2011 году. Тогда он сменил «на посту» другую не менее популярную модель Murcielago. За все года производства Lamborghini удалось реализовать 10 тысяч Авентадор.

Суперкар укомплектован 6,5-литровым мотором V12, выдающий 700 или 780 л.с. в зависимости от версии. Вся мощь агрегата передается на обе оси через семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями.

«Прощальную» версию LP 780-4 Ultimae Ламборджини представила летом нынешнего года. Тираж специального издания ограничили 600 единицами. Автомобиль комплектовался 780-сильный атмосферным мотором.