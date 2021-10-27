FIAT представила семейство легких коммерческих моделей

Итальянская компания FIAT, входящая в состав мультибрендового концерна Stellantis, представила новое поколение своих среднеразмерных коммерческих машин, сообщает Обозреватель.

Автомобили получили разные имена – пассажирскую версию назвали Ulysse, а грузовую – Professional Scudo.

От своих "родственников" новинки отличаются иной светотехникой, облицовкой радиатора и фирменным декором. Кроме того, в процессе обновления изменили обозначение моделей. Отныне пассажирская модификация будет именоваться Ulysse в честь одноименного минивена, выпускавшегося компанией FIAT с 1994 по 2002 годы. А вот фургоны и грузопассажирские версии отныне к имени Scudo получат приставку Professional.

Отныне пассажирская модификация будет именоваться Ulysse в честь одноименного минивена, выпускавшегося компанией FIAT с 1994 по 2002 годы. Источник: Stellantis

Обе новинки будут доступны как в версиях с ДВС, так и в полностью электрическом исполнении. В частности, дизельные модификации будут работать в паре с механической или автоматической коробкой передач. Professional Scudo будет представлен в трех конфигурациях – фургон, комби и шасси с кабиной и платформой для установки специализированных надстроек. Автомобили используют модульную платформу EMP2, которая применяется на аналогичных моделях других брендов концерна Stellantis.

Professional Scudo будет представлен в трех конфигурациях – фургон, комби и кабина с платформой для установки специализированных надстроек. Источник: Stellantis

Заказы на Fiat Professional Scudo начнут принимать в ближайшее время, а Ulysse будет доступен в первом кварталу 2022 года.