Гордона депортировали из Грузии: хотел взять интервью у Саакашвили

Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию, сообщает Вести.

По словам журналиста, утром 27 октября он прилетел в Тбилиси из Киева, но так и не получил разрешение на въезд в страну.

"Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави [бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины] Михаила Саакашвили", – написал Дмитрий Гордон.

Журналист назвал произошедшее "международным скандалом и позором для грузинских властей" . Гордон вернется в Киев на том же самолете, на котором прилетел в Тбилиси.

Отмечается, что украинский журналист неоднократно делал заявления в поддержку Саакашвили, который находится под арестом в Грузии с начала октября.