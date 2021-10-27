Еще один производитель смартфонов выйдет на авторынок

Совсем недавно о выпуске собственного электромобиля объявила Xiaomi, а теперь такое же решение приняла и компания 360 Mobile, сообщает Автоцентр.

До недавнего времени 360 Mobile занималась выпуском смартфонов и бытовой техники. В этой отрасли она добилась больших успехов и решила покорить новый сегмент. Компания намерена инвестировать 454 млн долларов в развитие бренда Neta, который специализируется на выпуске электромобилей.

Сделка уже согласована. Обе марки будут трудиться над дальнейшим усовершенствованием электрокаров и развитием инфраструктуры для них.

Электробренд Nezha довольно молодой и за пределами Китая практически неизвестен. Хотя в последнее время он начал активно продвигать свои модели на других рынках. Для этого он выпустил праворульную версию кроссовера Neta V и обновил электрокросс с индексом U. Последний получил современную мультимедийную систему и новейшие лектронные ассистенты. Также ему увеличили запас хода до 600 км.