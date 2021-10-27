Трезвостью по вирусу: в Москве на локдауне закроют алкомаркеты

Мэрия Москвы подтвердила данные СМИ о том, что в столице России на время жесткого карантина будут закрыты все магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, сообщает Деловая столица.

Эту информацию, в частности, подтвердил "Известиям" Тарас Белозеров, пресс-секретарь Департамента торговли и услуг столицы РФ, в среду, 27 октября.

Белозеров отметил, что торговля алкоголем в эти дни регулируется указом мэра Москвы Сергея Собянина. Согласно документу, в период нерабочих дней должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%.

Пресс-секретарь добавил, что подобные требования получают именно небольшие компании, а крупные сети алкомаркетов и супермаркеты продают достаточно продуктов питания, и вписываются в эти требования.

Также должны приостановить работу объекты розничной торговли, продающие алкоголь дистанционным способом, в том числе с доставкой.

В "Infoline-аналитика" заявили, что в Москве более 1,3 тыс. алкомаркетов и винотек, которые специализируются преимущественно на алкоголе. Собеседник газеты в одной из алкогольных компаний выразил мнение, что под ограничения попадут порядка 200 магазинов.