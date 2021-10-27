Банки снизили депозитные ставки для населения

В течение III квартала 2021 года 63% украинских банков снизили депозитные ставки для населения, 16% - повысили. Оставили ставки без изменений 21% банков, свидетельствуют данные Опроса о банковском фондировании, IV квартал 2021 года Национального банка Украины, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным опроса, в IV квартале ожидают уменьшения ставок 33% банкиров, рост - 31%. Заявляют, что ставки останутся без изменений - 36% опрошенных.

Текущий "опрос о банковском фондировании" проводился с 17 сентября по 8 октября 2021 года среди 24 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Доля опрошенных финучреждений составляет 89% в общем объеме активов банковской системы. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины.

Напомним, по данным НБУ, в сентябре 2021 года средние ставки по новым депозитам банков составили 7,0% годовых в гривне и 0,5% в валюте. Это значительно меньше, чем на конец 2020 года - 10,4% в гривне и 1,6% в валюте.