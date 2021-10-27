В Кабмине объяснили, будут ли вводить локдаун

Кабинет министров не планирует вводить локдаун в Украине из-за ухудшения эпидемической ситуации с распространением COVID-19, чтобы не замедлить темпы роста отечественной экономики, сообщает УНИАН.

Об этом на брифинге по результатам рабочей поездки в Донецкую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.