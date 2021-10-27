В Кабмине объяснили, будут ли вводить локдаун
Кабинет министров не планирует вводить локдаун в Украине из-за ухудшения эпидемической ситуации с распространением COVID-19, чтобы не замедлить темпы роста отечественной экономики, сообщает УНИАН.
Об этом на брифинге по результатам рабочей поездки в Донецкую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы не планируем вводить локдаун, мы не хотим вводить локдаун, потому что наша экономика набирает оборотов, и локдаун, конечно, очень негативно влияет на экономическое развитие, на рост ВВП. Мы ожидаем в этом году по меньшей мере 3,5% роста ВВП. Хотелось иметь 4%, но энергетический кризис, четвертая волна пандемии, конечно, влияют на экономику", - сказал он.