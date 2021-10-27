Ляшко объяснил, почему перед COVID-прививкой не нужны анализы

Никаких анализов или ПЦР-тестирований перед проведением прививок, в том числе и против COVID-19, делать не нужно. Об этом на брифинге 27 октября сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

"Тест на антитела перед прививкой не является информативным, поэтому делать его не нужно", – сказал министр.

Также, по его словам, нет необходимости перед проведением вакцинации измерять артериальное давление.

"Такая практика применяется и в других странах, где никто не назначает никаких дополнительных обследований или анализов перед вакцинацией", – подчеркнул министр.

Отдельно Виктор Ляшко подчеркнул, что люди, переболевшие COVID-19, также должны привиться от коронавиурсной болезни.

"Даже если вы переболели COVID-19, прививки делать нужно. Хотя у людей, которые выздоравливают от COVID-19, может выработаться иммунитет от коронавируса, пока неизвестно, как долго и насколько хорошо он будет защищать. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Даже в случае инфицирования вакцинированные переносят болезнь гораздо легче, без осложнений и практически не нуждаются в госпитализации", – рассказал Ляшко.

По словам министра, при пропуске срока введения второй дозы ковид-вакцины необходимо при первой возможности обратиться в пункт прививки, проходить курс прививки заново не нужно.

"В случае, если рекомендованный срок превышен, при первой возможности обращайтесь в пункт вакцинации, чтобы получить полный курс прививки и гарантированную защиту. И это будет завершение курса прививки. Не нужно делать повторный курс, т.е. еще раз", – сообщил Ляшко.

Министр подчеркнул, что делать прививки раньше или позже определенных сроков желательно только при крайней необходимости.

Также он проинформировал, что получившие первую прививку от коронавирусной болезни за рубежом могут получить вторую дозу в Украине. При проведении вакцинации за границей необходимо получить справку, в которой указана дата прививки, название и серия препарата, место проведения. Справка должна быть заверена учреждением здравоохранения или проводившим прививку врачом.