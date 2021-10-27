СБУ не допустила хищение почти 1 млрд грн из ковидного фонда

Служба безопасности предотвратила хищение почти 1 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом. В частности, при строительстве медицинских учреждений и реализации антисептиков﻿. Об этом, ссылаясь на пресс-центр СБУ, сообщает Деловая столица.

Так, СБУ разоблачила десятки фактов хищений на строительстве больниц. Это касается как коррупционных схем при строительстве новых отделений для приема больных COVID-19, так и махинаций на закупках медицинского оборудования для больниц, задействованных в борьбе с коронавирусом.

В ходе спецопераций СБУ изъято 200 тонн поддельных антисептиков, а также приостановлены изготовление и продажа населению опасных для здоровья граждан фальсифицированных средств дезинфекции.

Продолжается системная работа СБУ в киберсфере. С начала пандемии спецслужба:

заблокировала 3000 ресурсов распространения дезинформации о коронавирусе;

заблокировала сотни попыток фальсификации медицинских баз данных (за одну попытку фальсификации можно вносить неограниченное количество псевдовакцинированных людей);