Власти Китая отказались спасать крупнейшего в стране застройщика

Китайские власти настаивают, чтобы миллиардер Хуэй Ка Ян - основатель Evergrande, использовал свое личное состояние для смягчения долгового кризиса China Evergrande Group (компания имеет обязательства на 300 млрд долл.), сообщает Экономическая правда.

По словам источников агентства Bloomberg, соответствующая директива основателю Evergrande поступила после того, как застройщик пропустил 23 сентября дедлайн для выплаты купона по долларовым облигациям.

Отмечается, что местные власти по всему Китаю следят за банковскими счетами Evergrande, чтобы гарантировать, что наличные компании используются для завершения незавершенных жилищных проектов, а не направляются на оплату кредиторам.

"Требование, чтобы Хуэй использовал свое собственное состояние, чтобы уплатить долг Evergrande, добавляет признаки того, что Пекин не хочет спасать компанию за госсчет, даже несмотря на то, что кризис компании распространяется на других застройщиков и ухудшает настроения на рынке недвижимости" , - говорится в сообщении.

При этом неясно, является ли состояние основателя Evergrande достаточно большим, чтобы существенно сократить обязательства Evergrande.

В настоящее время долларовые облигации девелопера торгуются с большими дисконтами к номинальной стоимости.

По оценке Bloomberg Billionaires Index, собственный капитал основателя Evergrande Хуэя составляет около 7,8 млрд долл., однако сложно сказать, насколько это справедливая оценка.

Большинство известного состояния Хуэя связано с его контрольным пакетом акций в Evergrande и денежными дивидендами, которые он получил от компании с момента ее листинга в Гонконге в 2009 году.

Агентство добавляет, что эти действия власти подтверждают общую политику, продвигаемую китайским лидером Си Цзиньпином - борьба с миллиардерами и сокращение неравенства в обществе.