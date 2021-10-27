На Сицилии затоплен город Катания, есть погибшие

Наводнение, вызванное штормом, затопило сицилийский город Катания (Италия), в результате чего погибли по меньшей мере два человека, сообщает Деловая столица.

На юге Италии уже третий день бушуют жестокие штормы, в результате чего в некоторых частях острова Сицилия дороги полностью затоплены. Непогода также привела к обесточиванию исторического центра — Катании.

Местные синоптики объяснили, что на восточную Сицилию налетел редкий средиземноморский ураган, известный как Медикане. Также ситуацию в городе усугубляют потоки воды, стекающие со склонов Этны.﻿

Департамент гражданской защиты Италии предупредил о потенциальной опасности для жизни и повреждении имущества из-за сильных дождей, гроз и штормового ветра в Сицилии и Калабрии.