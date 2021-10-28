В Google заявили о рекордной прибыли за 14 лет

Корпорация Google отчиталась о наивысшем росте выручки по итогам квартала за последние 14 лет и почти удвоила свою прибыль, сообщает Экономическая правда.

Компания за один год показала квартальный рост, который поисковый гигант обычно фиксировала в течение двух лет.

"Пандемия изменила основной рекламный бизнес Google - небольшие компании инвестировали средства в цифровую рекламу, рассчитанную на онлайн-покупателей. В то время как трафик оффлайн-магазинов падал, маркетологи обращались в Google для продвижения своих продуктов" , - говорится в сообщении.

Материнская компания Alphabet во вторник сообщила, что выручка Google выросла на 41% – до 65,12 млрд дол.

При этом, компания получила прибыль в 21,03 млрд долл. – это почти в три раза больше финансовых показателей к пандемии.

Рекламный бизнес Google принес компании 53,13 млрд долл. доходов, что на 43% больше, чем за тот же период прошлого года (37,1 млрд долл.).

Финдиректор компании Рут Порат заявила, что изменение политики конфиденциальности Apple оказало "сдержанное влияние на выручку YouTube".

Выручка подразделения Google Cloud, в которое входят, в частности, платформы для анализа и инструменты для совместной работы, выросла на 45% - до 4,99 млрд дол.