Денисова вызывает посла Грузии для объяснений
Украина вызовет грузинского посла для дачи объяснений по поводу депортации из Грузии украинских граждан. Об этом сказала в эфире программы "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" омбудсмен Людмила Денисова, сообщает Украина 24.
"Я вызываю посла Грузии в Украине для дачи объяснений, почему происходит такая ситуация с недопуском и депортацией наших граждан из Грузии. Затем, думаю, что буду доказывать информацию, которую я получила от господина Саакашвили до других послов уважаемых европейских государств", - рассказала она.
Напомним, что Гордона депортировали из Грузии в среду, 27 октября. По его словам, он хотел лично навестить Михаила Саакашвили и провести встречу в рамках выездного заседания "Академии Дмитрия Гордона".
"Мы прилетели больше часа назад в Тбилиси... Было две цели, первая - посещение в тюрьме города Рустави Михаила Саакашвили, о чем договаривались украинский МИД с грузинским МИД, и вторая - встречи в рамках выездного заседания "Академии Дмитрия Гордона"... Более часа нас продержали на паспортном контроле, после чего сказали, что въезд в Грузию для меня невозможен, меня просят улететь прямо сейчас тем самым самолетом, которым я прилетел. Сейчас мы находимся в самолете и вылетаем в Киев", - сообщил Гордон.