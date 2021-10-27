Денисова вызывает посла Грузии для объяснений

Украина вызовет грузинского посла для дачи объяснений по поводу депортации из Грузии украинских граждан. Об этом сказала в эфире программы "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" омбудсмен Людмила Денисова, сообщает Украина 24.

"Я вызываю посла Грузии в Украине для дачи объяснений, почему происходит такая ситуация с недопуском и депортацией наших граждан из Грузии. Затем, думаю, что буду доказывать информацию, которую я получила от господина Саакашвили до других послов уважаемых европейских государств" , - рассказала она.

Напомним, что Гордона депортировали из Грузии в среду, 27 октября. По его словам, он хотел лично навестить Михаила Саакашвили и провести встречу в рамках выездного заседания "Академии Дмитрия Гордона".