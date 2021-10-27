"Большая стройка" добралась до Сватовского района Луганщины

Дорожники в Сватовском и Старобельском районах Луганской области начали работы на автодорогах, основные работы по которым запланированы на 2022 год по президентской программе "Большое строительство", сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook в среду, речь идет о дороге государственного значения Т-13-07, которая пролегает по территории этих районов.

"Она соединяет населенные пункты Сватово, Демьяновка, Белокуракино, Осиново, Новопсков, Лесная Поляна, Марковка, Морозовка, Меловое. В общей сложности будет отремонтировано более 150 км по этому направлению" , - заявил глава областной государственной администрации.

Как сообщалось, в рамках президентской программы "Большое строительство" в Украине в 2021 году планируется отремонтировать и построить в общей сложности 6,5 тыс. км дорог.