В Мариуполе в туалет на рынке пускают только вакцинированных

Посетителей Центрального рынка в Мариуполе Донецкой области решили пускать в общественный туалет на нем только при наличии сертификата о полном курсе вакцинации от коронавируса. Регион сейчас находится в "красной" зоне эпидопасности, сообщает Деловая столица.

Соответствующее фото появилось в местных пабликах в соцсетях.

На фото видно, что воспользоваться туалетом смогут только те, кто:

прошел полную или частичную вакцинацию;

имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19;

имеют документ о выздоровлении.

В объявлении отмечается, что решение приняла администрация рынка Центрального.

Очевидно, оно было размещено ввиду наличия общего правила о вакцинации для непродовольственных рынков. Так, они не имеют права работать, если все работники не привиты или не имеют свежего отрицательного ПЦР-теста.

Под постом мариупольцы иронизируют, что теперь для похода в туалет нужно готовиться заранее, а лучше записаться в электронную очередь. Кроме того, пользователи интернета советуют установить рядом пункт вакцинации ввиду высокого спроса на данную "санитарную" услугу среди посетителей и работников рынка.