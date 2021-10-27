Найем вызвался представлять интересы дочери погибшего в харьковском ДТП

Дочь погибшего в аварии в Харькове 58-летнего водителя Шевроле Анастасия Носова обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь с поиском хорошего адвоката и свидетелей ДТП, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует обращение Носовой в Instagram.

"Мы в поисках опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации, и людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его. Я прошу вас – объявитесь. Не надо бояться. Страшно не это. Страшно жить потом с тем, чего вы не сделаете сейчас" , — сказала Носова.

Она добавила, что 27 октября она с братом находится около морга, где лежит их отец, хотя на этот день в их семье планировалась " очень радостная дата, очень долгожданная для папы, в первую очередь, как для отца его детей ".

По словам Носовой, ее отец лежит в морге, "только потому что 16-летний парень решил прокатить своих друзей, 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность".

Юридическая компания "Миллер" заявила, что готова помочь семье погибшего.