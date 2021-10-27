Небольшое потепление и дожди: прогноз погоды на 28 октября

Похоже, в последние дни октября в Украину придет небольшое потепление, обещанное синоптиками﻿. Средняя температура днем составит 10-13°С, а заморозки ночью останутся только на востоке страны. В паре областей ожидаются дожди.

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Итак, в четверг, 28 октября, во всех центральных, северных, а также в большинстве восточных и в Ровненской областях ожидается температура около 10-14°С днем. В остальных западных областях, а также в Крыму днем будет чуть теплее, а именно – 12-15°С. И теплее всего днем будет в южных областях – там обещают 13-16°С. А вот самой холодной окажется Луганская область – там ожидается 9-11°С днем. Ночью практически по всей стране будет около 1-5°С, на востоке – от -5°С до 2°С.

Дожди 28 октября ожидаются в двух областях – Сумской и Харьковской. На остальной территории будет все так же сухо и ясно с небольшой облачностью. В центральных и северных областях ожидается ветер 14-22 км/час в среднем, в центре местами до 25 км/час. В западных областях и в Крыму – 4-14 км/час, на западе местами до 18 км/час. На востоке и на юге – от 7 до 18 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 28 октября в восточных, большинстве западных, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, ожидается температура от 5 до 13°С в течении дня, ветер 11-18 км/час и, возможно, также небольшой дождь.