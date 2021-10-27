ДТП в Харькове: Отец задержанного заявил, что его сын не виноват

Отец 16-летнего подростка, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП за рулем Infiniti в Харькове, заявляет, что сын не виноват и его "хотят сделать преступником", сообщает Деловая столица.

16-летнего Николая Харьковского задержали в ночь с 26 на 27 октября сразу после осмотра в больнице скорой и неотложной помощи. Именно он, говорят в Нацполиции, был за рулем серебристого Infiniti Q50, который в 20:40 проехал на красный свет по проспекту Гагарина и столкнулся с движущимся с улицы Одесской Chevrolet Aveo. Водитель второй иномарки скончался на месте аварии, машину буквально разорвало на части.

Вместе с Николаем Харьковским в машине находилось еще три пассажира, в том числе 16-летняя девушка. Все они с травмами разной степени тяжести находятся в больнице.

Изданию удалось пообщаться с отцом Николая — Михаилом Харьковским. Он не уверен, что его сын был за рулем авто и называет все происходящее "спланированной акцией".

"Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще трое человек, и один из этих человек был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать. Мой сын с места происшествия никуда не делся. Может быть и Николай, а может быть и не Николай был за рулем. Сейчас меня захлестывают эмоции, я ни в коей мере не оправдываю никого, совершено жуткое преступление, нет человека…

Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка", — сказал Михаил Харьковский.

На вопрос, кому принадлежит элитный автомобиль, Харьковский-старший отказался отвечать. Но он знает, что сразу после ДТП в полицию было подано заявление об угоне автомобиля. Кем — не знает.

Отец Николая также не отвечает на вопрос, видел ли он сына после ДТП.

Напомним, авария произошла около 20:40 26 октября в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской в ​​Харькове. Infiniti пересекала перекресток на красный сигнал светофора и столкнулась с машиной Chevrolet.

В результате аварии 58-летний водитель "Шевроле" погиб на месте, трое пассажиров "Инфинити" – двое парней 19 лет и 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Дочь погибшего в аварии в Харькове 58-летнего водителя Шевроле Анастасия Носова обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь с поиском хорошего адвоката и свидетелей ДТП.