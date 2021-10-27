В Одессе решили острую проблему с кислородом для больных коронавирусом
В среду, 27 октября, в Одессу для больных COVID-19 доставили кислород из Николаева, сообщает УНИАН.
В связи с острой потребностью в кислороде в больницах города вчера вечером в Николаев была отправлена спецмашина.
"В сопровождении служащих коммунального учреждения "Муниципальная стража" в Николаев была отправлена специальная машина за необходимым кислородом", – сообщили в департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.
В настоящее время машина вернулась в Одессу и выгрузила кислород в городской инфекционной больнице – основной опорной больницы региона по COVID-19.
Отмечается, что транспортировка и сопровождение крайне необходимого для больных одесситов кислорода прошли без происшествий.