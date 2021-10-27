Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 октября 2021

В четверг, 28 октября, 22-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Лев, сообщает Корреспондент.

Луна в Льве – время энергичных начинаний, общения и развлечений. У людей возрастает склонность к авантюрам и риску, поэтому стоит отложить все серьезные финансовые дела, подписание договоров и сделки с недвижимостью.

Благоприятный период для реализации творческих замыслов и посещения театров, музеев, выставок.

28 октября – хороший день для осмысления жизненного опыта, строительства планов на будущее и окончания любого дела.

В фазу Убывающей Луны начинает уменьшаться жизненная активность, возможна частая смена настроения. В этот период эмоционального и физического спада целесообразно заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 октября

Овен (21.03−19.04)

Овны не смогут двигаться к цели в нужном темпе, что негативно скажется на их настроении и самочувствии.

Звезды советуют искать поддержки в семье: общение с родными вернет душевный комфорт. Неблагоприятный момент для путешествий и переездов.

Телец (20.04−20.05)

В жизни Тельцов вероятны большие перемены, однако придется потрудиться. Приложенные усилия не останутся напрасными и результат не заставит себя ждать.

Сосредоточенность на цели может стать причиной проблем в отношениях, поэтому звезды советуют найти время для общения с партнером.

Близнецы (21.05−21.06)

Звезды обещают Близнецам день возможностей. Именно сейчас поиски и раздумия могут обрести конкретную форму.

Порадует стабильностью финансовое положение. Главное − не упустить момент, благоприятный для реализации самых смелых планов.

Рак (22.06−22.07)

Раков ожидает день соблазнов и ловушек. Все планы необходимо реализовывать с осторожностью, доверяя собственному опыту и интуиции.

Звезды советуют воздержаться от поездок и резкой смены обстановки. Лучше действовать в привычном поле.

Лев (23.07−22.08)

Львы могут рассчитывать на спокойный день, во время которого им удастся решить старые проблемы. Представители знака легко найдут союзников и заручатся их поддержкой.

Не стоит отказывать в помощи близким и друзьям. Серьезных изменений в личной жизни не предвидится.

Дева (23.08−22.09)

Звезды сулят Девам благоприятный день для духовного и интеллектуального развития. Это лучший момент, чтобы записаться на курсы или прослушать обучающий семинар.

Важно избегать сплетен и непроверенной информации. Возможны сложности в общении со второй половиной.

Весы (23.09−22.10)

Возможности Весов значительно возрастут и все дела с большой вероятностью сложатся удачно. Личное и деловое общение обещает только позитивные эмоции.

Вероятны небольшие финансовые затруднения, которые удастся решить в скором времени.

Скорпион (23.10−21.11)

Для Скорпионов наступит день самоопределения и поиска пути к успеху. Все новые цели должны быть очень четкими и однозначными.

Удачными окажутся начинания, связанные с поездками и новыми знакомствами. Финансовая ситуация порадует стабильностью.

Стрелец (22.11−21.12)

Звезды советуют Стрельцам заняться подведением итогов и завершением ранее начатых дел. Радикальные изменения в жизни пока лучше отложить.

Возможны семейные разногласия, которые перерастут в настоящие конфликты. Звезды советуют проявить гибкость и сдерживать эмоции.

Козерог (22.12−19.01)

Козерогов ожидает утомительный день: на них обрушится масса организационных вопросов и рутинных заданий. Кроме того, не исключены конфликты с руководством.

Вечер лучше посвятить приятному отдыху.

Водолей (20.01−18.02)

У Водолеев появится шанс получить желаемое, но путь к цели будет трудным. Звезды рекомендуют с осторожностью относиться к новым контактам.

Возможны осложнения в личной жизни.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбы столкнутся недопониманием и проблемами на работе. Возможны финансовые потери из-за невнимательности.

Звезды советуют не рисковать и быть начеку, так как придется иметь дело с недоброжелателями.