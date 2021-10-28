Мясо под сочной шубой в духовке: праздничный рецепт к ужину

Если располагаете временем, мясо перед запеканием можно замариновать. В рецепте есть майонез. Он может быть домашним или замените его натуральным йогуртом со специями. Чтобы мясо было сочнее, обязательно отбейте его в пищевой пленке, сообщает Сегодня.

Мясо под шубой в духовке

Фото: instagram.com/vilkinpro

Ингредиенты:

Свинина (корейка) – 400 г

Картофель – 2 шт.

Лук зеленый – 3 шт.

Лук репчатый, помидор – по 1 шт.

Майонез – 50 г

Шампиньоны – 150 г

Сыр твердый – 100 г

Масло растительное – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу.

Как приготовить: