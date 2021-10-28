Мясо под сочной шубой в духовке: праздничный рецепт к ужину
Если располагаете временем, мясо перед запеканием можно замариновать. В рецепте есть майонез. Он может быть домашним или замените его натуральным йогуртом со специями. Чтобы мясо было сочнее, обязательно отбейте его в пищевой пленке, сообщает Сегодня.
Мясо под шубой в духовке
Ингредиенты:
- Свинина (корейка) – 400 г
- Картофель – 2 шт.
- Лук зеленый – 3 шт.
- Лук репчатый, помидор – по 1 шт.
- Майонез – 50 г
- Шампиньоны – 150 г
- Сыр твердый – 100 г
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Положите свинину в одноразовый пищевой пакет или заверните в пищевую пленку и отбейте тонко.
- Выложите мясо в форму для запекания, посолите и поперчите по вкусу.
- Нарезанный репчатый лук обжарьте в растительном масле до прозрачности. Добавьте нарезанные тонкими пластинками грибы, их готовьте минут 5 вместе с луком. Дайте грибной начинке слегка остыть.
- Натрите картофель на крупной терке, отожмите лишнюю жидкость. Выложите картофельную стружку тонким слоем на мясо, посолите и поперчите.
- Слой картошки слегка смажьте майонезом, посыпьте сверху нарезанным зеленым луком. Выложите обжаренные с луком грибы. Накройте их помидорами, нарезанными тонкими кружочками. Смажьте майонезом.
- Натрите твердый сыр и выложите толстым слоем на помидоры. Накройте фольгой и запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Снимите фольгу и дайте сыру зарумяниться еще 7 минут.