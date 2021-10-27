Здание Минздрава США угрожают взорвать: полиция проводит проверку

Полиция Капитолия проводит проверку после сообщений об угрозе взрыва в центре Вашингтона в соседнем со зданием министерства здравоохранения и социальных служб США. Движение транспорта в районе перекрыто, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

В Капитолии увеличилось присутствие полиции после угрозы взрыва в соседнем здании Минздрава США. В целях безопасности правоохранители эвакуировали находившихся в нем людей. Также перекрыты близлежащие улицы.

Информация о пострадавших не поступала. Как заявила помощник главы Минздрава по связям с общественностью Сара Лавенхайм, об угрозе взрыва бомбы сообщили утром.