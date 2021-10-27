Путин поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в хранилища Европы

Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" увеличить поставки газа в хранилища компании в Европе. Это будет сделано после того, как завершится закачка газа в подземные хранилища в РФ, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"После того, как закончится работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе - в Австрии и в Германии" , - заявил он.

Путин заявил, что закачка газа в европейские хранилища даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства "Газпрома", снабжать партнеров ЕС газом в осенне-зимний период.