Шкиряк предложил сажать пожизненно за смертельные ДТП

Дорожно-транспортное происшествие в Харькове, которое произошло 26 октября с участием 16-летнего водителя иномарки, должно получить оценку в суде. Об этом заявил политик, бывший советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, сообщает Украина 24.

Шкиряк напомнил о трагическом ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой, которое произошло 18 октября 2017 года, и в котором погибли 5 человек, а еще шестеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. Зайцева была приговорена к 10 годам лишения свободы.

Зорян Шкиряк отметил, что, по его мнению, такое наказание за смертельное ДТП, недостаточное. Также он сообщил, что в 2020 году депутаты проголосовали за усиление ответственности за совершения ДТП.

"Я давно, еще с начала работы в Министерстве внутренних дел, как и вся наша команда, настаивал на том, что главной причиной вот таких ужасных трагических ситуаций является, во-первых, безнаказанность, и, во-вторых, это несовершенство закона. Да, в прошлом году, если я не ошибаюсь, несколько ужесточили ответственность, голосовали депутаты. Я считаю, что она (ответственность - ред.) недостаточная. И, кстати, к сожалению, депутатский корпус отклонил очень важную норму, которую мы предлагали, это дополнительные полномочия полицейских, которые имели право на месте происшествия требовать более четкого выполнения водителями законных требований полицейских. Это было отклонено. Сразу начали говорить, что это полицейское государство и так далее. Но немножко ответственность ужесточили. Лично моя позиция заключается в том, что пьяный за рулем, и человек, совершивший ДТП, это потенциальный убийца, и здесь, безусловно, нужно ужесточать меру наказания до пожизненного заключения, если трагедия закончилась смертельным случаем" , — сказал Шкиряк.

По поводу ДТП в Харькове 26 октября 2021 года политик отметил, что теперь нужно надеяться на справедливый приговор суда.

"Но теперь я скажу два слова об этой истории. Ужасное событие, второе за неделю. Буквально недавно другой подросток совершил ДТП, где погибли четыре человека…Я очень верю и надеюсь на справедливый приговор, но мы должны понимать, что окончательное решение принимает суд. И вот теперь самое важное. Скажите, пожалуйста, уважаемые украинцы, уважаемые люди, о каком доверии к вероятному справедливому наказанию вот этому малолетнему вероятному преступнику может идти речь, когда два месяца подряд всей стране, извините, парят мозги, и не могут сказать был ли депутат Трухин (нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин, который якобы был участником ДТП в Киеве 23 августа –ред.) за рулем, не был ли он за рулем, участник ли он ДТП, не участник ли он ДТП. Это нонсенс, это нелепость, это позор, который фактически нивелирует все те достижения, которые были сделаны за предыдущий 7 лет. И я считаю, что перед тем, как заставить представителей власти требовать справедливого наказания, которое определенно должно наступить в результаты приговора суда вот этому неадекватном мальчишке, нужно дать ответ на вопрос относительно Трухина" ,- сказал Шкиряк.

Стоит отметить, что в соцсетях пользователи высказывали мнение о том, что родители 16-летнего водителя, совершившего ДТП в Харькове 26 октября, также должны отвечать. Ситуацию прокомментировал нардеп из депутатской группы "Довіра" Павел Бакунец.