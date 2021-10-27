Долги облгазов Фирташа сократили прибыль Оператора ГТС

Из-за 10 млрд грн долгов облгазов перед Оператором газотранспортных систем компания заработала за 9 месяцев в четыре раза меньше, чем в прошлом году, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявила пресс-служба﻿ Оператора ГТС. Так, за девять месяцев 2021 года ОГТСУ получил 5,8 млрд грн чистой прибыли. То есть всего 0,2 млрд грн за ІІІ квартал. Это в 38,5 раза меньше результата этого периода в 2020 году. Тогда за девять месяцев Оператор заработал 20,9 млрд грн, а отдельно в ІІІ квартале – 7,7 млрд грн.

Чистый доход от реализации услуг за 9 месяцев 2021 года составляет 40 млрд грн. В компании заявили, что 10,7 млрд грн задолженности является ключевым фактором влияния на финансовые результаты. Большинство средств задолжали оператору облгазы Дмитрия Фирташа.

"Эта ситуация отражена в финансовой отчетности из-за создания резерва под кредитные убытки" , - пояснил финдиректор ОГТС Юрий Кулик.

Чистое движение денежных средств от операционной деятельности ОГТСУ за 9 месяцев 2021 года составило 8,2 млрд грн против 26,6 млрд грн за аналогичный период прошлого года. Дебиторская задолженность ОГТСУ выросла до 12,4 млрд грн, а резерв под кредитный ущерб, связанный с этой задолженностью, составил около 8 млрд грн. Оператор также перечислил 11,8 млрд грн налогов в бюджеты.