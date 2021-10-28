Microsoft может выпустить Windows 11 для слабых ноутбуков

Компания Microsoft может выпустить новую версию операционной системы Windows 11. Она будет предназначена для слабых ноутбуков, сообщает РБК-Украина.

Вместе с новой операционно системой компания также может выпустить недорогой ноутбук, который будет массово поставляться в учебные заведения по контракту.

Отмечается, что новый ноутбук Surface будет иметь соответствующие характеристики:

процессор - Intel Celeron N4120;

оперативная память - 8 Гб;

дисплей - 11,6 дюйма с разрешением 1366x768 пикселей;

разъем для наушников, 3 интерфейса для USB Type-A и 1 для USB Type-C.

Вероятно, что Microsoft презентует операционную систему и ноутбук до конца текущего года.