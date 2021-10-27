В Нидерландах расследуют гибель 33 человек из-за "порошка смерти"

Правоохранительные органы Нидерландах расследуют 33 случая гибели людей, купивших "порошок смерти" у сторонников эвтаназии, сообщает NEWSru.

Расследование было возбуждено после слушаний по делу членов группы, называющей себя "Кооперативом последняя воля".

По данным следствия, члены "кооператива" с 2018 года распространяют "вещество X", утверждая, что он является дешевым и безболезненным способом уйти из жизни.

Один членов группы, 78-летний психолог Вильям Ван Дейк, накануне рассказал изданию De Volkskrant, что порошок у него приобрели не менее ста человек. Мужчина заявляет, что его не волнуют возможные последствия, арест или заключение. По его словам, он хотел привлечь внимание к действующим в стране законам, касающимся так называемой помощи при самоубийстве.

Согласно действующим в Нидерландах законам, эвтаназия или самоубийство при помощи врача возможна в ограниченном количестве случаев и под строгим наблюдением медицинских работников. Все, что находится вне случаев, описанных в законе, является преступлением и наказывается тюремным заключением сроком до трех лет.

Прокуратура уже предъявила обвинения 28-летнему члену "кооператива". Он обвиняется в незаконной продаже лекарственных средств, отмывании денег. Ожидается, что после окончания расследования, он будет также обвинен в незаконной помощи в самоубийстве.