Врачу из Украины не разрешили обследовать Саакашвили

Украинский врач Максим Парабынис посетил в пенитенциарном учреждении бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили﻿. Об этом рассказал сам Парабынис, сообщает Деловая столица.

По словам украинского врача, ему не разрешили провести медосмотр Саакашвили.

"К сожалению, я не смог его осмотреть, потому что администрация тюрьмы не впустила к нему и коммуникация проходила через стеклянный барьер. Любой человек, держащий голодовку в течение 27 дней, является пациентом, нуждающимся в медицинском надзоре. Михеил Саакашвили заявил, что с сегодняшнего дня он отказывается от медицинской помощи. Он отказывается сдавать анализы и проходить медицинские процедуры, облегчающие голодовку" , — сказал Парабынис.

Врач говорит, что Саакашвили чувствует поддержку, и поскольку не может воспользоваться законными правами, то единственным методом борьбы остается отказ от медицинской помощи.

Украинский врач говорит, что ни при каких обстоятельствах нельзя, чтобы Саакашвили остался без медицинского контроля.