Врачу из Украины не разрешили обследовать Саакашвили
Украинский врач Максим Парабынис посетил в пенитенциарном учреждении бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом рассказал сам Парабынис, сообщает Деловая столица.
По словам украинского врача, ему не разрешили провести медосмотр Саакашвили.
"К сожалению, я не смог его осмотреть, потому что администрация тюрьмы не впустила к нему и коммуникация проходила через стеклянный барьер. Любой человек, держащий голодовку в течение 27 дней, является пациентом, нуждающимся в медицинском надзоре. Михеил Саакашвили заявил, что с сегодняшнего дня он отказывается от медицинской помощи. Он отказывается сдавать анализы и проходить медицинские процедуры, облегчающие голодовку", — сказал Парабынис.
Врач говорит, что Саакашвили чувствует поддержку, и поскольку не может воспользоваться законными правами, то единственным методом борьбы остается отказ от медицинской помощи.
Украинский врач говорит, что ни при каких обстоятельствах нельзя, чтобы Саакашвили остался без медицинского контроля.
"Я не знаю, как это обеспечить, потому что нужны разные анализы, ему нужно регулярное наблюдение и контроль. Ему нужны дополнительные лекарства для поддержки своего физического здоровья. Я его осмотрю, когда мне позволят. Я могу сегодня. У меня есть с собой соответствующие инструменты, и я мог осмотреть его еще вчера", — сказал украинский врач.