США и Грузия изменили правила въезда

Соединенные Штаты Америки изменили правила въезда. Так, с 8 ноября путешественники должны предоставить сертификаты о полном курсе вакцинации, сообщает UBR.

При этом допускаются препараты, одобренные США и Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, на границе нужно предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее трех дней до въезда.

Грузия также обновила правила пересечения границы. Вакцинированные путешественники должны предъявить только сертификат. От непривитых граждан требуется ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до въезда. Еще один тест нужно пройти через три дня после прибытия. Также необходимо заполнить онлайн-форму.