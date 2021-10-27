Азаров подал апелляцию на свой арест

Киевский апелляционный суд назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы на арест скрывающегося от украинского правосудия в России экс-премьера Николая Азарова, сообщает Деловая столица.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на решение судьи Печерского районного суда Киева от 20 октября 2021 года, которым заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого А., назначено на 3 ноября 2021 года (15:35)" , — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Автоматизированная система определила состав суда: судья-докладчик В.В. Мельник, судьи Т.В. Фрич, Ю.М. Слива.

Напомним, 20 октября Печерский районный суд избрал бывшему премьер-министру Николаю Азарову меру пресечения в виде ареста.