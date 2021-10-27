Швейцария расширила санкционный список против РФ

Швейцария расширила свой персональный список санкций в связи с оккупацией Крыма Российской Федерацией, внеся в него восемь человек, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарии.

Так, в санкционный список попали:

начальник Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк,

руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополь Владимир Терентьев,

крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов,

следователь Магомед Магомедов,

прокурор Евгений Колпиков.

Они попали под санкции за активную поддержку "действий и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".