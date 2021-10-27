Швейцария расширила санкционный список против РФ
Швейцария расширила свой персональный список санкций в связи с оккупацией Крыма Российской Федерацией, внеся в него восемь человек, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарии.
Так, в санкционный список попали:
- начальник Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк,
- руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополь Владимир Терентьев,
- крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов,
- следователь Магомед Магомедов,
- прокурор Евгений Колпиков.
Они попали под санкции за активную поддержку "действий и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".