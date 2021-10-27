Приложение Apple Music исправило свои карты с Крымом

Приложение Apple Music for Artists исправило свои карты с Крымом. Ранее на них полуостров изображался как часть России, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом заявили в посольстве Украины в США.

"Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым - это Украина" , - говорится в Facebook дипмиссии.

Напомним, ранее пользователи обнаружили в приложении Apple Music for Artists нашли карту Украины без Крыма. МИД Украины поручил посольству в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.